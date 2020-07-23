В Украине к новому этапу ослабления карантинных ограничений не готовы 6 областей.

Об этом сообщает Минздрав.

По информации, к регионам, где готовы ослабить карантин присоединилась Харьковская область.

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Отмечается, что ограничения запретили снимать в:

Волынской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Черниговской области.

Известно. что регионы, претендующие на снятие карантина должны отвечать четырем критериям. В частности, загруженность мест в больницах должна быть меньше чем 50%. Кроме того, процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%, а также динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

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