Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 23 июля, в Украине зафиксировали 61 851 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 856 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 34 000 человек, в том числе за минувшие сутки 828 человек.
Умерли 1 551 человек, в том числе за минувшие сутки - 17 человек.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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