С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать по-новому. Так, в стране карантин усиливать будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Украинское радио".

Он напомнил, что в Украине будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая.

По его словам, ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд. Напомним, карантин в Украине продлен до 31 августа.

Ранее у Зеленского рассказали о новых правилах карантина.