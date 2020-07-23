Карантин не помешает местным выборам - Минздрав [ Редактировать ]
Карантинные ограничения не помешают проведению местных выборов в октябре, если не произойдет значительного ухудшения эпидемической ситуации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".
"Все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, если мы создаем условия для соблюдения правил карантина, то в принципе, как показало, например, (проведенное) Внешнее независимое оценивание, мы можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем и рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если мы не будем придерживаться и вся страна станет красной зоной, тогда возможны риски того, что нельзя будет проводить (выборы) и нужно будет ограничивать массовые мероприятия", - говорит Ляшко.
Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы. Также Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о своем участии в выборах.
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