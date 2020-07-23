Представители Украины и Евросоюза подписали меморандум, по которому стране выдали кредит на 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщает премьер министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, программа рассчитана на 12 месяцев и она является самым большим пакетом Евросоюза. Первый транш, размером в 600 миллионов евро поступит на счета Украины в течении недели.

Украина – единственный партнер ЕС, которая получила 5 млрд евро макрофинансовой помощи (с 2014 года, включая новую программу – ред.). Это самый большой пакет ЕС. Продолжительность этой программы – 12 месяцев, процент – 0,125.

Отмечается, что Верховная Рада еще должна ратифицировать меморандум о взаимопонимании. После этого в течение недели Украина получит 600 млн евро.

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