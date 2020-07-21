Швейцария выделит Украине крупную денежную помощь [ Редактировать ]
Власти Швейцарии выделят Украине помощь в размере 108 миллионов франков.
Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По информации, две страны будут развивать взаимное сотрудничество.
Вместе с мадам президентом мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписан сегодня меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям.
Отмечается, что Швейцария будет помогать пострадавшим от военных действий на Донбассе.
Читайте также, Пентагон выделит Украине 125 миллионов долларов на оборону. Такая помощь является второй половиной из $250 млн, выделенных Украине Конгрессом США на 2020 год.
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