Власти Швейцарии выделят Украине помощь в размере 108 миллионов франков.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По информации, две страны будут развивать взаимное сотрудничество.

Вместе с мадам президентом мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписан сегодня меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям.

Отмечается, что Швейцария будет помогать пострадавшим от военных действий на Донбассе.

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