Шмыгаль объяснил, на каких условиях Евросоюз выделил 1,2 млрд евро [ Редактировать ]
Европейский союз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение, согласно которому официальный Киев получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Соответствующие документы в четверг, 23 июля, подписали в Брюсселе заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства так прокомментировал достигнутое соглашение:
Сегодняшнее подписание Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения, в рамках которых Украина получит 1,2 млрд евро, добавляет нам уверенности в экономической стабильности страны и продолжении реформ, которые обеспечат благосостояние наших граждан. Новая программа макрофинансовой помощи довольно амбициозна, однако реалистична, а ее удачное внедрение будет общей победой как для Украины, так и для ЕС.
Программа макрофинансовой помощи от ЕС рассчитана на 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Выделение первого транша состоится сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.
Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда условий и после оценки Еврокомиссией выполненных обязательств. Положениями согласованного с ЕвроКомиссией проекта Меморандума предусмотрено восемь обязательств украинской стороны для получения второй части макрофинансовой помощи:
- повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок;
- реформа налоговой и таможенной администраций и реализация планов налоговой и таможенной реформ;
- усиление независимости и эффективного функционирования судебной власти;
- усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления и независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры;
- расширение полномочий частных исполнителей; восстановление активов в государственных банках;
- принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений;
- введение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий;
- улучшение функционирования рынка газа.
Заем выдается на 15 лет, до 2035 года, процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.
Напомним, что Евросоюз еще 22 апреля принял решение выделить десяти соседним странам, в том числе Украине, 3 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
по теме
Ночь в изоляторе: в аэропорту Афин задержали 17 украинцев (видео)
Среди задержанных - двое детей 8 и 9 лет. Украинцам отказали во въезде в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам Украины
С 1 августа карантин заработает по-новому - Ляшко
С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать по-новому
В ЕС назвали количество нелегалов из Украины
В 2019 году было выявлено 627,9 тысяч человек, которые находись нелегально в странах Европейского союза
В Украине появилось новое министерство
Возглавил новое ведомство Олег Уруский, его кандидатуру Верховная Рада утвердила 16 июля