Европейский союз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение, согласно которому официальный Киев получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Соответствующие документы в четверг, 23 июля, подписали в Брюсселе заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства так прокомментировал достигнутое соглашение:

Сегодняшнее подписание Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения, в рамках которых Украина получит 1,2 млрд евро, добавляет нам уверенности в экономической стабильности страны и продолжении реформ, которые обеспечат благосостояние наших граждан. Новая программа макрофинансовой помощи довольно амбициозна, однако реалистична, а ее удачное внедрение будет общей победой как для Украины, так и для ЕС.

Программа макрофинансовой помощи от ЕС рассчитана на 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Выделение первого транша состоится сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.

Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда условий и после оценки Еврокомиссией выполненных обязательств. Положениями согласованного с ЕвроКомиссией проекта Меморандума предусмотрено восемь обязательств украинской стороны для получения второй части макрофинансовой помощи:

повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок; реформа налоговой и таможенной администраций и реализация планов налоговой и таможенной реформ; усиление независимости и эффективного функционирования судебной власти; усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления и независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры; расширение полномочий частных исполнителей; восстановление активов в государственных банках; принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений; введение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий; улучшение функционирования рынка газа.

Заем выдается на 15 лет, до 2035 года, процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.

Напомним, что Евросоюз еще 22 апреля принял решение выделить десяти соседним странам, в том числе Украине, 3 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.