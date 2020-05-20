Совет Европейского союза окончательно одобрил выделение 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам для преодоления последствий пандемии коронавируса. Украина также получит финансовую помощь от Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-центре Совета ЕС.

Так, Совет ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса 10 странам с официально признанной перспективой членства, а также странам-соседям. Украина получит от Европейского союза помощь в размере 1,2 млрд евро, что составляет почти половину от общего бюджета программы поддержки.

"Вместе с поддержкой от МВФ, эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность и позволят странам высвобождать ресурсы на защиту граждан и смягчения негативных последствий пандемии коронавируса", - заявили в Совете ЕС.

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