Украине выделят 1,2 млрд помощи: Европарламент принял решение [ Редактировать ]
Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета макрофинансовой помощи в 3 млрд евро для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса. Так, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"За" это решение на пленарном заседании в Брюсселе проголосовали 547 евродепутатов, "против" - 93 парламентарии, еще 47 - воздержались.
Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.
При этом отмечается, что для Украины также продолжит действовать предыдущая программа макрофинансовой помощи, по которой Киев получил 500 млн евро. Второй транш выделят, как только будет разморожено сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.
Ранее мы писали, что Испания попросила помощи у НАТО для борьбы с коронавирусом.
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