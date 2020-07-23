Под Киевом горит мусорная свалка [ Редактировать ]
В Белогородке под Киевом горит стихийная свалка. Токсичный дым накрыл соседние населенные пункты. Об этом сообщил в Facebook глава Государственной экологичной инспекции Андрей Малеваный.
В Белогородке под Киевом горит стихийная свалка. Задымленность распространилась даже на соседние населенные пункты. Это похоже на попытку избежать ответственности и скрыть масштабы причиненного окружающей среде ущерба путем засорения. Ведь Государственная экоинспекция планировала в понедельник провести там проверку.
Вместе с тем специалисты пока не зафиксировали существенного ухудшения качества воздуха в Киеве. По данным Центральной геофизической обсерватории в 13:00 23 июля атмосферный воздух в столице Украины имел следующие показатели (мг/м3):
- Зависшие вещества - 0,10-0,20 при норме 0,15.
- SO2 (диоксид серы) - 0,006 - 0,077 при норме 0,050.
- CO (оксид углерода) - 0-1 при норме 3.
- NO2 (диоксид азота) - 0,01-0,27 при норме 0,04.
- Формальдегид - 0,003- 0,006 при норме 0,003.
Ранее сообщалось, что в Киеве случился масштабный пожар на свалке.
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