В Белогородке под Киевом горит стихийная свалка. Токсичный дым накрыл соседние населенные пункты. Об этом сообщил в Facebook глава Государственной экологичной инспекции Андрей Малеваный.

В Белогородке под Киевом горит стихийная свалка. Задымленность распространилась даже на соседние населенные пункты. Это похоже на попытку избежать ответственности и скрыть масштабы причиненного окружающей среде ущерба путем засорения. Ведь Государственная экоинспекция планировала в понедельник провести там проверку.

Вместе с тем специалисты пока не зафиксировали существенного ухудшения качества воздуха в Киеве. По данным Центральной геофизической обсерватории в 13:00 23 июля атмосферный воздух в столице Украины имел следующие показатели (мг/м3):

Зависшие вещества - 0,10-0,20 при норме 0,15.

SO2 (диоксид серы) - 0,006 - 0,077 при норме ​0,050.

CO (оксид углерода) - 0-1 при норме 3.

NO2 (диоксид азота) - 0,01-0,27 при норме 0,04.

Формальдегид - 0,003- 0,006 при норме 0,003.

Ранее сообщалось, что в Киеве случился масштабный пожар на свалке.