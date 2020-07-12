В Киеве случился масштабный пожар на свалке [ Редактировать ]
Ночью на мусорной свалке в Дарницком районе случился масштабный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, поступила 11 июля в 20:20. Уже в 22:00 пожар был локализован, а в 00:07 – полностью ликвидирован.
Отмечается, что мусор было сложно потушить из-за 10-метровой ямы, куда его сбрасывали. Борьбой с огнем занимались 11 пожарных и две единицы техники.
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