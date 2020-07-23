Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал достигнутое на заседании ТКГ в Минске соглашение о прекращении огня на Донбассе. Этот шаг приближает установления мира в регионе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Это соглашение является важным шагом к полному, устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня, а также выполнению одного из основных выводов Парижского саммита в Нормандии. Долгожданное реальное прекращение огня, безусловно, облегчит трудности, с которыми сталкивается гражданское население в зоне конфликта", - заявил Рама.

Глава ОБСЕ выразил поддержку усилиям в рамках ТКГ и отметил необходимость и в дальнейшем опираться на продемонстрированную политическую волю. Рама призвал стороны к полному выполнению минских соглашений и выводов, достигнутых на Нормандском саммите в декабре 2019 года.

Также чиновник заявил, что содействие мирному урегулированию конфликта на Донбассе является главным приоритетом председательства Албании в ОБСЕ в 2020 году.

"Мы будем и впредь поддерживать улучшение положения в области безопасности и облегчение трудностей гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта на востоке Украины", - добавил глава ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.