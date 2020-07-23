В Харькове отделение "Укрпочты" ограбили с помощью палки [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, в Харькове ограбили почтовое отделение "Укрпочты". Об этом сообщает полиция Харьковской области.
В 16:17 в отделение почты на улице Льва Ландау в Немышлянском районе зашел мужчина в "балаклаве". Угрожая палкой, он заставил сотрудницу открыть сейф, откуда похитил 30 тыс. грн. Затем грабитель связал кассира и закрыл в подсобном помещении вместе с другой сотрудницей.
Злоумышленник скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей. Наряды полиции пытаются разыскать злоумышленника, на месте ограбления работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Киеве в жилом доме взорвали банкомат.
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