В пятницу, 10 июля, полиция задержала трех человек, подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Геращенко добавил, что водитель "Газели", в которой ехали сотрудники "Укрпочты", до сих пор находится в реанимации. Самодельное взрывное устройство сработало прямо у него над головой.

"Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников", - добавил чиновник.

Напомним, во вторник, 7 июля, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что возле села Тишки Лубенского района Полтавской области неизвестные напали и ограбили автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте".