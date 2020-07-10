Подрыв авто "Укрпочты": подозреваемые задержаны [ Редактировать ]
В пятницу, 10 июля, полиция задержала трех человек, подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.
Геращенко добавил, что водитель "Газели", в которой ехали сотрудники "Укрпочты", до сих пор находится в реанимации. Самодельное взрывное устройство сработало прямо у него над головой.
"Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников", - добавил чиновник.
Напомним, во вторник, 7 июля, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что возле села Тишки Лубенского района Полтавской области неизвестные напали и ограбили автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте".
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