Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На фото певица позирует в купальнике у бассейна.

Поклонники оценили новое фото и восхитились стройной фигурой Насти. Они "засыпали" артистку комплиментами.

"Красотка", "Худюсенькая", "Идеальная фигура", "Вау", - написали восторженные фанаты.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

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