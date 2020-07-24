Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон провел неделю в одной из больниц Лос-Анджелеса после того, как заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание People со ссылкой на пресс-секретаря кинозвезды.

64-летний Гибсон заболел в апреле, но об этом стало известно только сейчас. Сообщается, что буквально накануне госпитализации актера видели без защитной маски в одном из лос-анджелесских магазинов. Вместе с ним была 29-летняя возлюбленная Розалинда Росс, родившая ему в 2017 году сына Ларса Джерарда - девятого ребенка актера.

В настоящее время лауреат двух премий "Оскар" полностью выздоровел, все тесты показывают негативные результаты. Известно, что звезду лечили противовирусным препаратом ремдесивир.

Ранее сообщалось, что Мел Гибсон снимет продолжение фильма "Страсти Христовы".