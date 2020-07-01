Американская биофармацевтическая компания Gilead продаст властям США почти весь объем препарата для лечения коронавируса COVID-19 ремдесивир (remdesivir), который произведет в следующие три месяца. Об этом сообщило министерство здравоохранения США.

"Президент Трамп заключил отличную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому разрешенному лекарству для лечения COVID-19", - заявил глава американского Минздрава Алекс Азар.

Американские больницы закупят 500 тысяч курсов лечения - это 100% прогнозируемого объема производства препарата в июле, и по 90% в августе в сентябре. Курс лечения ремдесивиром составляет в среднем 6,25 флакона и стоит $3200.

Как правило, пациенты не платят напрямую за больничные препараты, в том числе ремдесивир. Затраты на лечение покрывает медицинская страховка Medicare или частных компаний.

Европейские власти встревожены объемами закупки ремдесивира властями США, пишет The Guardian. Американцы получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не остается.

Ремдесивир изначально разрабатывался для лечения вируса Эбола. Это запатентованный препарат компании Gilead, что означает, что другие компании не имеют права его выпускать. В середине мая Gilead заключила соглашения с пятью фармацевтическими компаниями, которые смогут производить ремдесивир для 127 стран. Сроки выпуска не уточнялись.

В конце июня ремдесивир стал первым препаратом, разрешенным для использования против COVID-19 в Евросоюзе. Его также одобрили в Южной Корее и Японии.

Ранее сообщалось, что изменился протокол лечения коронавируса - что и в каких дозах назначают.