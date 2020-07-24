Лекарственные средства, произведенные на территории Украины, будут защищать 2D кодированием.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, ВОЗ обнародовала данные, согласно которым до 10% лекарственных средств на рынке Украины - фальсифицированы.

Первое, что мы проговорили - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика.

Отмечается, что для проведения подобной процедуры понадобится не менее 2 лет. Первыми будут кодироваться те препараты, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Читайте также, украинские препараты против коронавируса проходят тестирование в Германии. Такую кампанию проводят для совместного анализа эффективности лекарств.