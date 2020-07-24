В Украине появится технологичный способ защиты лекарств [ Редактировать ]
Лекарственные средства, произведенные на территории Украины, будут защищать 2D кодированием.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, ВОЗ обнародовала данные, согласно которым до 10% лекарственных средств на рынке Украины - фальсифицированы.
Первое, что мы проговорили - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика.
Отмечается, что для проведения подобной процедуры понадобится не менее 2 лет. Первыми будут кодироваться те препараты, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".
Читайте также, украинские препараты против коронавируса проходят тестирование в Германии. Такую кампанию проводят для совместного анализа эффективности лекарств.
по теме
Карантин в Украине: какие регионы не снимут ограничения
При этом снимать ограничения запретили в 6 областях
В МОЗ назвали правила для обучения в школах с 1 сентября
Уже на следующей неделе все правила будут подавать на утверждение
К ослаблению карантина не готовы 7 областей - МОЗ
Киев уже девятый день подряд не входит в этот список
В Украине заработал новый "реформаторский" орган
Он будет функционировать дважды в месяц
Карантин в Украине: количество "коронавирусных" областей уменьшилось
Ситуация с COVID-19 позволяет некоторым регионам ослабить ограничения