Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые наладили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Продавцы делали акцент на "волшебных" свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные силы организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение, резюмирует СБУ.

Организовала продажу чудо-лекарств группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок. Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие их противоправную деятельность. Также найдены и изъяты более 1,1 миллиона долларов США.

Сотрудники СБУ совместно с налоговиками установили, что дельцы злостно уклонялись от уплаты налогов и сборов. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики коронавируса.