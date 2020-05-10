Украинские лекарства от коронавируса тестируют в Германии [ Редактировать ]
В лабораториях Германии проводят тестирование нескольких медицинских препаратов украинского производства, которые могут быть применены при лечении COVID-19. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".
Он заявил, что Украина и Германия договорились о совместных путях для поиска методов борьбы с пандемией коронавируса.
"У нас действительно есть очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим", - сказал Мельник.
Посол отметил, что возможно в украинских и немецких специалистов будут также совместные инициативы в разработке вакцины.
"Таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, которые работают в Германии", - уточнил Андрей Мельник.
Ранее сообщалось, что в Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса.
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