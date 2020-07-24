Местные выборы: в ЦИК назвали особенности [ Редактировать ]
Местные выборы пройдут на новой территориальной основе и по новому избирательному законодательству.
Об этом сообщает член Центризбиркома Сергей Постивий.
В ЦИК выделили четыре особенности выборов, которые состоятся 25 октября:
- выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
- в год проведения очередных местных выборов будут проведены первые местные выборы в тергромады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
- выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;
- местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты - среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.
ЦИК напоминает, что новые избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в теробщине.
Депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин с количеством избирателей в 10000) будут выбирать по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины.
В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.
Депутатов Верховной Рады АРК, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 000 и более) будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ, совпадающий с территорией соответствующей Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, селе, поселке согласно административно-территориальному устройству или территории городской, сельской, поселковой территориальной общины.
Также по новым правилам вводится новая система выдвижения кандидатов в депутаты - единого и территориальных избирательных списков.
Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы. Также Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о своем участии в выборах.
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