Выборы мэра Киева: Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о своем участии [ Редактировать ]
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец не намерена принимать участие в выборах мэра Киева. Об этом она заявила в своем Instagram в среду, 24 июня.
"Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все..) Политика мне не интересна. Точка", - написала она.
Напомним, ранее ходили слухи о том, что Кравец может стать кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева.
Также сообщалось, что Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы.
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