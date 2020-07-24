В пятницу, 24 июля, одна из заложниц луцкого террориста Оксана Ж. рассказала о том, что происходило в автобусе. Об этом сообщает "ВолиньPost".

После инцидента Оксана Ж. боится зайти в общественный транспорт, а также находиться в людных местах и ​​пугается слишком громких звуков.

По ее словам, она обратила внимание на Максима Кривоша еще на автостанции, они сидели с ним на соседних скамейках. У него были три большие сумки, хотя в автобус с собой он взял только две.

Женщина добавляет, что Кривош до последнего не знал в какой автобус сесть и выбирал между двумя, заглядывая то в один, то в другой. Оксана думает, что он выбрал тот, где было больше пассажиров.

Захватчик разрешил заложникам позвонить родственникам, чтобы попрощаться и попросить их придать случившееся огласки.

Ребенок пережил сильнейший стресс. Там (в автобусе - ред.) были ее и мама, и папа. Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму и папу.

Теперь ребенку тоже нужна помощь психолога. Ее дочь в тот день сидела у иконы и молилась.

"Он нам (Максим Кривош - ред.) говорил, что учился в духовной семинарии в течение двух месяцев, но не увидел там ничего духовного. Говорил, что ненавидит все религии. После таких слов было страшно даже шептать молитву, поэтому я молилась только в уме", - вспомнила Оксана.

При этом после освобождения к ним подошли медики, спросили, нужна ли помощь, измерили давление. Психологи в тот вечер с женщиной и ее мужем не общались.

Не знаю, может среди медиков и были психологи, но с нами они не говорили. Может на всех не хватило психологов. Не знаю, я в тот момент об этом не думала. Я хотела как можно быстрее к ребенку. Нас просили выйти к журналистам, которые ждали возле центрального входа в гостиницу "Украина". Но, когда дома ждала дочь, не до комментариев. Мы спросили, есть чем нас подвезти домой. Нам ответили, что нет. Мы взяли такси и поехали.

На следующий день женщина обратилась к врачу. У нее очень болела голова, она всю ночь не спала. Теперь женщина принимает сильное успокоительное. Ее муж тоже чувствует себя плохо. Ему пришлось все 12 часов просидеть на колесе-запаске у задних дверей автобуса, поскольку именно ему Максим Кривош приказал заблокировать собой заднюю дверь. Оксана же сидела на последнем ряду автобуса на центральном сиденье, как раз напротив прохода.

"С мужем мы все это время держались за руки", - говорит женщина.

Наконец, Оксана говорит, что нашла психолога для себя и мужа, и еще одного - для ребенка, так как им всем нужна реабилитация.

"В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти просто в магазин, в людное место, боюсь громких звуков. Такие симптомы, например, и у моего брата, который уже длительное время в АТО", - резюмировала женщина.

Ранее мы писали, что луцкому террористу избрали меру пресечения.