Луцкому террористу избрали меру пресечения (видео) [ Редактировать ]
Луцкого захватчика Максима Кривоша, который накануне держал в заложниках 13 пассажиров автобуса, арестовали. Суд арестовал его на 2 месяца без возможности внесения залога.
Соответствующее решение принял Луцкий горрайонный суд Волынской области.
На решения Максим Кривош отреагировал неоднозначно.
"Прошу всех ждать продолжение перформанса "антисистема". Продолжение будет", - заявил он.
Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.
СБУ признала захват заложников в Луцке террактом. Террорист - мужчина по имени Максим Кривош, который называет себя Максим Плохой.
Террорист хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.
А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".
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