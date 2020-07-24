В четверг, 23 июля, вечером расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана. Убили мужчину в автомобиле под Киевом. Находящегося в салоне семилетнего сына киллеры отпустили, сообщили на одном из украинских телеканалов.

Так, 44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в с.Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.



По информации телеканала, в мужчину попало как минимум 4 пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене.



Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно - ранения были смертельными.

По словам жены бизнесмена, угрозы от неизвестных поступали регулярно, но Плекан все время ее успокаивал.

Читайте также, в Киеве сын зверски расправился с отцом. 56-летний мужчина скончался от многочисленных травм в одной из столичных больниц.