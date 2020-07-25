В Киеве неизвестные расстреляли студентов [ Редактировать ]
В столице неустановленные люди устроили стрельбу и скрылись на автомобиле.
Об этом пишет "Информатор".
По информации, инцидент произошел на улице Евгения Коновальца возле университета Культуры около 01:00. В результате конфликта двое человек госпитализировали с огнестрельными ранениями ног.
Отмечается, что стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле Mercedes G-Wagen с армянской регистрацией. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее мы писали, что в Киевской области расстреляли бизнесмена на глазах у его ребенка. Мужчина погиб на месте.
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