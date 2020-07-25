В столице неустановленные люди устроили стрельбу и скрылись на автомобиле.

Об этом пишет "Информатор".

По информации, инцидент произошел на улице Евгения Коновальца возле университета Культуры около 01:00. В результате конфликта двое человек госпитализировали с огнестрельными ранениями ног.

Отмечается, что стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле Mercedes G-Wagen с армянской регистрацией. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в Киевской области расстреляли бизнесмена на глазах у его ребенка. Мужчина погиб на месте.