Малая академия наук Украины планирует открыть в столице интерактивный музей науки.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

По информации, над экспозицией, состоящей семи блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции. В частности, здесь будет представлена выставка Странная материя канадского Ontario Science Center, одного из самых известных научных и исследовательских центров мира.

Отмечается, что все желающие смогут ощутить на себе 120 различных интерактивных экспонатов. Проекто откроется в одном из восстановленных павильонов на ВДНГ, стартовать должен осенью 2020 года.

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