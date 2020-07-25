В Киеве появится научный музей будущего [ Редактировать ]
Малая академия наук Украины планирует открыть в столице интерактивный музей науки.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
По информации, над экспозицией, состоящей семи блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции. В частности, здесь будет представлена выставка Странная материя канадского Ontario Science Center, одного из самых известных научных и исследовательских центров мира.
Отмечается, что все желающие смогут ощутить на себе 120 различных интерактивных экспонатов. Проекто откроется в одном из восстановленных павильонов на ВДНГ, стартовать должен осенью 2020 года.
Читайте также, во французском Бордо открыли самый большой в мире музей цифрового искусства. Арт-объект назвали "Бассейн света".
по теме
Убийство киевского бизнесмена: полиция ищет киллера
Полиция Киевской области проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника
Для полетов по Украине ПЦР-тесты сдавать не нужно - МОЗ
тепанов подчеркнул, что нет ни одной причины устанавливать такое требование
На глазах у сына: под Киевом расстреляли известного бизнесмена
В четверг, 23 июля, вечером расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана
В центре Киева мощный автомобильный пожар (видео)
Как отмечается, горят автомобили марки BMW и Toyota