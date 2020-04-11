Музей современного искусства Нью-Йорка анонсировал запуск серии бесплатных онлайн-курсов.

Об этом пишет Hypebeast.

"Курсы предназначены для широкой аудитории и посвящены классическому и современному искусству, а также фотографии, моде и дизайну", - говорится в сообщении.

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Программы разделены по темам: "Мода как дизайн", "Взгляд сквозь фотографию", "Абстрактная послевоенная живопись", "Современное искусство и идеи" и "Что такое современное искусство?".

Отмечается, что "Видение сквозь фотографию" поможет начинающим фотографам понять различные типы фотографических изображений, как контекст может изменить изображение и роль фотографии в современном визуально насыщенном мире.

Кроме того, курс "Современное искусство и идеи" поможет слушателям понять современное искусство с помощью аудио-интервью с художниками и дизайнерами.

Ранее мы писали о том, что фестиваль документального кино Docudays UA проведут онлайн. Также церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа" пройдет в онлайн-формате.