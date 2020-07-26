В Харькове взорвали гранату на автомойке (фото) [ Редактировать ]
В Харькове,на ул. Глебовской, в ночь на 26 июля, произошел взрыв на территории автомобильной мойки. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.
фото: facebook
По словам Чижа, в результате взрыва разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.
фото: facebook
Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5
По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Напомним, ранее на Черниговщине мужчина погиб от взрыва собственного автомобиля.
Читайте также, в Киеве заминировали многоэтажный дом.
по теме
Новый захват заложников: полиция Харькова проверяет информацию
В среду, 22 июля, Харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников
В Днепре люди устроили самосуд обидчику, который избил девушку (фото)
Люди устроили самосуд
Жуткое убийство в Черновцах: полиция задержала стрелка (фото)
Правоохранители задержали стрелка
В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину (фото)
Перед смертью между мужчинами возник
В центре Харькова нашли завернутый в ковер труп (фото)
В полицию сообщили о большом пакете возле гаражей, от которого исходит неприятный запах