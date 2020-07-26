В Харькове,на ул. Глебовской, в ночь на 26 июля, произошел взрыв на территории автомобильной мойки. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.

фото: facebook

По словам Чижа, в результате взрыва разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

фото: facebook

Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, ранее на Черниговщине мужчина погиб от взрыва собственного автомобиля.

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