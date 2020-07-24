Не приняла ни одна больница: в Харькове умер мужчина с COVID-19, у которого случился инсульт [ Редактировать ]
В Харькове специальная клинико-экспертная комиссия расследует причины смерти 39-летнего пациента областной клинической инфекционной больницы №22, у которого в процессе лечения коронавируса произошел инсульт. Об этом в соцсети сообщил блогер Александр Ружанский.
После того как у мужчины, которого лечили от COVID-19, случился инсульт, медики инфекционной больницы решили перевезти его в профильную больницу. Однако его так и не приняла ни одна больница в Харькове.
На специализированной "скорой" (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него... ковид. После неудачи в первой больнице парня повезли в еще одну харьковскую больницу. Но и в этой больнице его тоже принимать отказались. Потому что парень из райцентра области, а эта больница городская и его нужно везти в этот райцентр.
Организм больного без нужного медицинского вмешательства не выдержал, мужчина потерял сознание и впал в кому прямо в карете скорой помощи. Врачи "скорой" вынуждены были отвезти его назад в "инфекционку", где парня положили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Несмотря на усилия медиков 23 июля мужчина скончался.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украиен зарегистрировано 972 новых случая инфицирования коронавирусом, 20 человек умерли. По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксировали 62 823 случаев COVID-19, 1 571 пациент скончался.
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