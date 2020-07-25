В Черниговской области, в г.Нежин, 53-летний мужчина подорвался возле собственного автомобиля. Об этом сообщает пресс-секретарь Нежинского отдела полиции Инна Музыченко.

Неподалеку от одного из кафе, ближе к гаражам, мужчина находился возле собственного автомобиля, где вчера вечером произошел взрыв. Что именно взорвалось, устанавливает следствие. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля

Стоит отметить, что погибший мужчина 1967 года рождения работал 10 лет водителем в Нежинской райраде.

Председатель райрады Олег Бузун рассказал, что предварительно известно, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно, там что-то чинил и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока неизвестно.

фото: ГУНП в Черниговской области

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 ч. 1 – умышленное убийство. Ночью на улице Богуна в Нежине, где произошло происшествие работали следователи и эксперты.

Напомним, ранее в Киеве нашли подозрительный пакет.

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