За сутки в столице зафиксированы 70 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве всего подтверждены 7690 больных COVID-19.

Отмечается, что среди заболевших:

25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет;

39 мужчин, возрастом от 19 до 82 лет;

6 детей - от 3 до 9 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных наблюдается в Деснянском районе (13 человек), Дарницком районе (12 случаев) и Соломенском районе (9 пациентов).

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