Коронавирус в Киеве пошел на спад [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксированы 70 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве всего подтверждены 7690 больных COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет;
- 39 мужчин, возрастом от 19 до 82 лет;
- 6 детей - от 3 до 9 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных наблюдается в Деснянском районе (13 человек), Дарницком районе (12 случаев) и Соломенском районе (9 пациентов).
Читайте также, в Украине за сутки зафиксировали 807 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 случаев COVID-19.
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