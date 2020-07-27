По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 807 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 36 122 человека, в том числе за минувшие сутки 315 человек.

Умерли 1616 человек, в том числе за минувшие сутки - 11 человек.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.