Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 807 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 36 122 человека, в том числе за минувшие сутки 315 человек.
Умерли 1616 человек, в том числе за минувшие сутки - 11 человек.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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