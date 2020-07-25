С начала эпидемии COVID-19 в Украине, инфекция "сразила" 8300 медработников.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, после медработников дети являются одними из самых больших групп риска инфицирования коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии заболели 63929 человек из них 4529 детей, а также 8274 медицинских работников. В общем выздоровели 35497 человек летальных случаев 1590.

Также министр добавил, что в Украине установился новый антирекорд заболеваемости коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Украине на 25 июля зарегистрировали более 1100 новых случаев COVID-19. Всего в стране насчитывается 63 929 инфицированных.