У МОЗ пропонують штрафувати за перешкоджання роботі швидкої допомоги [ Редактировать ]
Нешвидка швидка! В Україні у більшості випадків бригади екстреної допомоги приїжджають із запізненням. А встигають вчасно лише на один із п'яти викликів. Хоча всі розуміють, що така непунктуальність може коштувати людського життя.
Тож у МОЗі вже взялися розробляти нові стандарти роботи швидкої. А почати пропонують... зі штрафів водіям на дорогах!
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Нормативи, які встановлені, складають 10 хвилин по місту і 20 хвилин за містом. То по місту у нас близьку 17-18 відсотків повністю вкладається. Цей показник повинен складати не менше 75 відсотків. Не завжди наші водії, які знаходяться на дорогах, відразу пропускають карету швидкої допомоги. Мені здається, що треба суттєво - підкреслюю, суттєво - збільшувати штрафи і покарання за не пропуск машини екстреної медичної допомоги.
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