Нешвидка швидка! В Україні у більшості випадків бригади екстреної допомоги приїжджають із запізненням. А встигають вчасно лише на один із п'яти викликів. Хоча всі розуміють, що така непунктуальність може коштувати людського життя.

Тож у МОЗі вже взялися розробляти нові стандарти роботи швидкої. А почати пропонують... зі штрафів водіям на дорогах!

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: