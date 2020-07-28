Вакцина от коронавируса: в США начались масштабные испытания [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания из США начала 3 этап клинических испытаний своей антикоронавирусной вакцины.
Об этом пишет пресс-служба компании Moderna.
По информации, в испытаниех принимают участия около 30 тысяч добровольцев. Ее планируют применять в профилактике новых типов коронавируса.
Отмечается, что правительство США выделило ей дополнительные 472 миллиона долларов на разработку вакцины. Весной, в апреле, Moderna уже получила на эти цели 483 миллиона.
Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.
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