Фармацевтическая компания из США начала 3 этап клинических испытаний своей антикоронавирусной вакцины.

Об этом пишет пресс-служба компании Moderna.

По информации, в испытаниех принимают участия около 30 тысяч добровольцев. Ее планируют применять в профилактике новых типов коронавируса.

Отмечается, что правительство США выделило ей дополнительные 472 миллиона долларов на разработку вакцины. Весной, в апреле, Moderna уже получила на эти цели 483 миллиона.

Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.