ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов от коронавируса: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира, так как проведенные испытания показали, что эти препараты приводят лишь к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте ВОЗ.
Стоит отметить, что эти три препарата были протестированы на более 4,5 тысяч пациентов.
ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира
В ВОЗ также заявили, что все промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 или вообще не снижают их по сравнению со стандартом лечения.
Напомним, ранее мы сообщали, что ВОЗ сделал неутешительный прогноз касаемо коронавируса.
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Как мы ранее сообщали, ВОЗ подсчитал стоимость вакцины от коронавируса.
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