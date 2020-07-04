Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов от коронавируса: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира, так как проведенные испытания показали, что эти препараты приводят лишь к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте ВОЗ.

Стоит отметить, что эти три препарата были протестированы на более 4,5 тысяч пациентов.

ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира

В ВОЗ также заявили, что все промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 или вообще не снижают их по сравнению со стандартом лечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВОЗ сделал неутешительный прогноз касаемо коронавируса.

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Как мы ранее сообщали, ВОЗ подсчитал стоимость вакцины от коронавируса.