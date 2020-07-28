За сутки в столице зафиксировали 110 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве за весь период эпидемии зарегистрировали 7800 инфицированных COVID-19, из них 2830 людей вылечились (82 за прошедшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

45 женщин в возрасте от 18 до 81 года;

59 мужчин, возрастом от 19 до 71 года;

6 детей - от 2 до 15 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных граждан зафиксированы в Соломенском районе (45 человек), в Оболонском и Днепровском районах (по 14 случаев), Дарницком районе (12 пациентов).

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