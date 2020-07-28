В Киеве коронавирус восстанавливает позиции [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 110 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве за весь период эпидемии зарегистрировали 7800 инфицированных COVID-19, из них 2830 людей вылечились (82 за прошедшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 45 женщин в возрасте от 18 до 81 года;
- 59 мужчин, возрастом от 19 до 71 года;
- 6 детей - от 2 до 15 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных граждан зафиксированы в Соломенском районе (45 человек), в Оболонском и Днепровском районах (по 14 случаев), Дарницком районе (12 пациентов).
Читайте также, в Украине лабораторно подтвердили 919 новых случаев COVID-19. Всего в стране инфицировались 66 575 человек.
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