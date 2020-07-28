По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине зафиксировали 66 575 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 919 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 36 744 человека, в том числе за минувшие сутки 622 человек.

Умерли 1629 человек, в том числе за минувшие сутки - 13 человек.

Болеют 28 202 человека.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.