Коронавирус впервые поразил домашнего питомца [ Редактировать ]
В Великобритании коронавирусную инфекцию впервые подтвердили у домашней кошки.
Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны.
По информации, животное заразилось от своих хозяев, которые инфицировались ранее. При этом власти Соединенного Королевства утверждают, что риска заболеть из-за домашних питомцев нет.
Хотя речь идет о первом подтвержденном случае заражения животного коронавирусной инфекцией в Великобритании, нет свидетельств, которые позволяют предположить, что животное передало болезнь своим хозяевам или другим домашним животным.
Отмечается, что гражданам, у которых есть домашние животные порекомендовали соблюдать правила личной гигиены во время общения с ними.
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