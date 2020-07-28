Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля, Леонид Кучма покинул украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Об этом сообщает "Политика страны", ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского.
"Кучма просил снять его с поста представителя Киева в контактной группе по Донбассу, ему там сложно", - сказал президент Украины.
Ранее мы писали о том, что СБУ открыла дело против Кучмы.
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