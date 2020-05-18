СБУ открыла дело против Ермака и Кучмы [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителей украинской делегации на переговорах в Минске. Отмечается, что речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. Об этом сообщает в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович.
Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены.
При этом, сам Вятрович отметил, что СБУ "стесняется прямо назвать" фамилии указанных в обращении "отдельных представителей".
Ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд.
Напомним, 24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.
29 апреля новым главой Государственной налоговой службы был назначен Алексей Любченко.
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