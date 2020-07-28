Леонід Кучма виходить із мінської переговорної групи. Так - він вирішив сам. Про це повідомили в Офісі президента. Володимир Зеленський сказав, що поважає це рішення, а за роботу дякує.

Зі свого боку Кучма згодився й надалі надавати консультації щодо кроків до припинення війни.

Я нагадаю, колишній президент очолював тристоронню контактну групу в 2014-2018 роках, а торік вдруге став представником України на Мінських переговорах на прохання чинного президента.