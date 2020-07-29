В чреду, 29 июля, во время открытия нового корпуса клиники "Охматдет" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на востоке страны. Так, гарантировал выполнение перемирия на Донбассе украинской стороной.

Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это делаем не на 99%, а на 100%. Что касается той стороны - все зависит от РФ. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны - мы будем это чувствовать.

При этом он пообещал мощный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Можем ли мы сказать, что нет одиночных выстрелов? Нет, они есть, потому что это 410 км контактной линии, проконтролировать все очень сложно. Если будет серьезная атака, которая выходит из рамок договоренностей, они будут очень мощно отвечать.

По его словам, пункт устойчивого прекращения огня - "главный в минском процессе и главный пункт не только на наших заседаниях нормандской четверки, это просто главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории, людей".

Без прекращения огня ничего не будет.

В ходе своей речи Зеленский также назвал главных претендентов на замену Кучмы в Минске.