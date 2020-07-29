Кто возглавит делегацию в Минске: Зеленский назвал претендентов [ Редактировать ]
Возглавить делегацию в Минске вместо ушедшего Леонида Кучмы может другой бывший президент - Леонид Кравчук. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский на открытии нового корпуса больницы "Охматдет "в Киеве.
У нас есть несколько претендентов. Один из них - наш вице-премьер Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым претендентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ. Они все должны быть командой. В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы.
Ранее мы писали о том, что Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ.
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