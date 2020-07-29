Назначение Кравчука в делегацию ТКГ: экс-президент отреагировал на заявление [ Редактировать ]
В среду, 29 июля, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что пока не получал от президента Владимира Зеленского предложение об участии в переговорном процесс в Минске. Об этом пишет "Сегодня".
Тем не менее, экс-президент отметил, что готов войти в контактную группу.
"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" - сказал Кравчук.
Ранее мы писали о том, что Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ.
по теме
Перемирие на Донбассе: Зеленский сделал важное заявление
В чреду, 29 июля, во время открытия нового корпуса клиники "Охматдет" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
На Донбассе ранены четверо украинских военных
За прошедшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня
"Минские соглашения" могут изменить только лидеры "нормандской четверки" - Резников
Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней контактной группы
Кто возглавит делегацию в Минске: Зеленский назвал претендентов
Возглавить делегацию в Минске вместо ушедшего Леонида Кучмы может другой бывший президент
В Україні перестали роздавати бебі-бокси для немовлят
В Україні у пологових будинках перестали роздавати породіллям - безкоштовні бебі бокси. Це такі пакунки із необхідними речами для немовлят: підгузками, пелюшками, одягом. Для мільйонів мам це було дуже відчутною допомогою