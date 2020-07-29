В среду, 29 июля, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что пока не получал от президента Владимира Зеленского предложение об участии в переговорном процесс в Минске. Об этом пишет "Сегодня".

Тем не менее, экс-президент отметил, что готов войти в контактную группу.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" - сказал Кравчук.

Ранее мы писали о том, что Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ.