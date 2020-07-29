Кабмин начал экспериментальный проект Единого электронного билета. В рамках пилотного проекта хотят объединить путешествия "Укрзализныцей" и метрополитен Киева. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил установить срок реализации пилотного проекта до 30 июня 2021 года.

"Мы разработали этот эксперимент (единый электронный билет, - ред.), уже выходим на пилотное тестирование, чтобы внедрить технологию единого электронного билета, который позволят воспользоваться услугами различных видов транспорта для лучшего планирования путешествия и экономии времени". - отметил он.

В скором времени будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Киева отказались от бумажных билетов. Переход должен произойти 1 июля 2020 года.