Е-билет в Киеве могут отложить: названо условие [ Редактировать ]
В киевском горсовете могут отложить переход на электронный билет в транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По информации, в столице могут начать полный отказ от бумажных проездных документов с 1 января 2021 года, так как Верховная Рада и Кабмин не внесли правки в законодательство о проезде по льготам.
Мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.
Отмечается, что право на льготный проезд предоставляется 480 тысячам киевлян. С 2015 года затраты на их проезд покрывает местный бюджет.
Ранее мы писали, что в общественном транспорте Киева отказались от бумажных билетов. Переход должен произойти 1 июля 2020 года.
по теме
В Киеве вспыхнуло общежитие со спящими студентами
На момент прибытия спасателей администрация общежития уже начала эвакуацию студентов
"Дом шевелится": жильцы взорвавшегося дома на Позняках раскрыли подробности
Жильцов многоэтажки на столичных Позняках пустили в их квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи
В Киеве ослабили карантин: что разрешено
В Киеве стартовал новый этап ослабления карантина
В центре Киева вспыхнул дом (видео)
Во вторник, 23 июня, в Киеве произошел пожар в доме на бульваре Тараса Шевченко, 2
В Киеве разрешили работу ТРЦ, фитнес-центров и кинотеатров
Они исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в столице