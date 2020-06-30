В киевском горсовете могут отложить переход на электронный билет в транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации, в столице могут начать полный отказ от бумажных проездных документов с 1 января 2021 года, так как Верховная Рада и Кабмин не внесли правки в законодательство о проезде по льготам.

Мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Отмечается, что право на льготный проезд предоставляется 480 тысячам киевлян. С 2015 года затраты на их проезд покрывает местный бюджет.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Киева отказались от бумажных билетов. Переход должен произойти 1 июля 2020 года.