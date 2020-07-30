На президента FIFA Инфантино завели уголовное дело [ Редактировать ]
Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело против президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает Reuters.
Он также запросил разрешение на возбуждение дела против генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера.
Подробности дела не разглашаются, но на прошлой неделе Лаубер подал в отставку из-за скандала, касающегося коррупции в FIFA. Свое решение он объяснил проявленным к нему недоверием. Ранее суд пришел к выводу, что Михаэль Лаубер скрыл встречу с Инфантино во время расследования дела.
Инфантино занимает свой пост с 2016 года. С 2000 года швейцарец итальянского происхождения трудился в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA), а с 2009-го по 2016-й был генеральным секретарем организации.
26 февраля 2016 года после резонансного коррупционного скандала с участием Йозефа Блаттера Инфантино был избран президентом FIFA.
Ранее сообщалось, что FIFA изменила правила проведения футбольных матчей.
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