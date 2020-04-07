У США назвали хабарників FIFA, яким заплатили Росія та Катар [ Редактировать ]
Мін'юст Сполучених Штатів назвав хабарників FIFA, яким Росія і Катар заплатили за право провести чемпіонати світу з футболу. У обвинувальному акті зазначено, що Москва передала колишньому віце-президентові федерації Джеку Ворнеру 5 млн доларів.
Ще мільйон обіцяла одному з функціонерів організації. Окрім того, двоє екс-членів виконкому FIFA отримали гроші від Катару. Висновок прокуратури передали до суду Східного округу Нью-Йорка. Росія прийняла футбольний мундіаль у 2018 році. У 2022 світова першість уперше відбудеться на Близькому Сході.
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