Мін'юст Сполучених Штатів назвав хабарників FIFA, яким Росія і Катар заплатили за право провести чемпіонати світу з футболу. У обвинувальному акті зазначено, що Москва передала колишньому віце-президентові федерації Джеку Ворнеру 5 млн доларів.

Ще мільйон обіцяла одному з функціонерів організації. Окрім того, двоє екс-членів виконкому FIFA отримали гроші від Катару. Висновок прокуратури передали до суду Східного округу Нью-Йорка. Росія прийняла футбольний мундіаль у 2018 році. У 2022 світова першість уперше відбудеться на Близькому Сході.